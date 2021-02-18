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В центре Харькова неизвестные напали на элитный магазин (фото, видео)

18 февраля, 12:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сумма ущерба устанавливается

В центре Харькова неизвестные повредили 10 стеклянных витрин и входные двери в элитный магазин.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции №3 18 февраля около 3:10.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.

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Сейчас информация внесена в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сумма ущерба устанавливается.

Видео: Telegram-канал/ХС Харьков

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.

Также напомним, во Львовской области хулиганы разгромили вагон электрички. Вандалы выламывали кресла, разбивали окна и двери.

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