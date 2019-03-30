В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу
На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции
Полиция разыскивает неизвестного, который в субботу вечером открыл стрельбу из травматического оружия в центре Харькова и ранил мужчину.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполициив Харьковской области, это произошло в 17:57 на ул.Сумская.
"По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями... Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу вечером.
Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции.
Напомним, недавно возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.
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