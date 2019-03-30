Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу

Сегодня, 23:13

На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции

Фото: Pixabay
В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg Харьков На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции

Полиция разыскивает неизвестного, который в субботу вечером открыл стрельбу из травматического оружия в центре Харькова и ранил мужчину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполициив Харьковской области, это произошло в 17:57 на ул.Сумская.

"По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями... Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу вечером.

Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции.

Напомним, недавно возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, стрельба, ссора, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новой Зеландии прошла панихида по жертвам расстрела

Вчера, 19:23

Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, в том числе и глава правительства

Расстрел трамвая в Нидерландах: количество жертв выросло

28 марта, 18:34

Сегодняшним утром пожилой мужчина, пострадавший в результате стрельбы в Утрехте, скончался в больнице

Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт

28 марта, 11:30

Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти

В США возросло количество жертв стрельбы в Сиэтле

28 марта, 04:06

Во время стрельбы мужчина стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе

В США произошла стрельба, есть погибшие

28 марта, 03:26

Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Открыл стрельбу в кафе: в Днепропетровской области задержали дебошира

27 марта, 16:00

Местная пресса также сообщает, что стрельбу начал депутат Марганецкого городского совета

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

7 золотых правил как быть счастливой женщиной

Физики сделали удивительное открытие, способное изменить мир

5 звезд, которые никогда не меняли свою прическу

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Гримчак: ВСУ могут освободить неподконтрольный Донбасс за 14 дней
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Вчера, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы