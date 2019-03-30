В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу

На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции

Фото: Pixabay

В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg 2019-03-30T23:13:47+02:00 Харьков На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции

Полиция разыскивает неизвестного, который в субботу вечером открыл стрельбу из травматического оружия в центре Харькова и ранил мужчину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполициив Харьковской области, это произошло в 17:57 на ул.Сумская.

"По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями... Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу вечером.

Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски стрелявшего ориентированы наряды полиции.

Напомним, недавно возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.

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