В центре Харькова обвалился балкон музея: где опасно ходить

В результате инцидента чудом обошлось без пострадавших

/ Фото: Суспільне

В центре Харькова, на перекрестке улиц Чернышевского и Жен Мироносиц рухнул балкон Художественного музея.

Как заявила директор музея Валентина Мызгина, в результате происшествия обошлось без пострадавших, сообщает "Суспільне".

"Там было предупреждение: ограничительная лента. Благодарение Богу, никто не пострадал", — сказала она.

Мызгина добавила, что трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью.

"Сегодня я вызвала комиссию от Управления культуры. Будем ждать, что они решат. Есть два варианта решения: либо срезать остатки балкона и построить новый, или демонтировать и отказаться от восстановления", - отметила директор.

Сейчас на месте происшествия работает бригада "Харьковоблэнерго" – в результате обвала пострадало оборудование этой организации.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Отметим, что Дрогобычский районный суд уже определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram