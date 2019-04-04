В центре Харькова открыли сезон фонтанов

Искусственные водоемы заработали четыре фонтана

В Харькове открылся сезон фонтанов. Фото из открытых источников.

В центре Харькова открыли сезон фонтанов Оксана Козлова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62a/c1b/5ca62ac1b0ed7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62a/c1b/5ca62ac1b0ed7.jpg 2019-04-04T19:10:18+03:00 Харьков Искусственные водоемы заработали четыре фонтана

В Харькове стартовал сезон фонтанов. Искусственные водоемы уже заработали в центре города у оперного театра и за Госпромом, также радует харьковчан и Зеркальная струя. Включили и фонтан на площади Архитекторов.

"Мы его вымыли, установили электронасосы и форсунки, прикрутили лампы освещения и провели пусконаладочные работы по электрической части. Пока он будет работать с 10:00 до 20:00, а когда потеплеет, то, как остальные фонтаны, - с 10:00 до 22:00", - заявил начальник участка фонтанов СКП "Харьковзеленстрой" Степан Алещенков.

До середины апреля коммунальщики планируют включить фонтаны в разных районах города. Правда, струи "каскада" в саду Шевченко и фонтана у Дворца спорта на Новых домах пока не забьют — здесь идут ремонтные работы.

Также в центре города начали устанавливать необычные зеленые объекты. Вернули коммунальщики чернильницу на площадь Поэзии. А в сквере за Зеркальной струей появился диван из зелени, на который можно присесть. Неподалеку установили обвитые зеленью скульптуры целующихся влюбленных.

Ранее мы писали, что в Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны. Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Также напомним о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.