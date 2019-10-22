В центре Харькова произошла стрельба: пострадали два человека

Выстрелы прогремели в ночь на 22 октября на улице Пушкинской

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Харькове неизвестные обстреляли двоих граждан – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. Об этом сообщили в пресс-центре областного управления Нацполиции.

По данным стражей порядка, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

Пострадавших доставили в больницу и, после оказания необходимой помощи, их отпустили. Как выяснилось позже, стрелки, скорее всего, использовали пневматическое оружие.

Было открыто уголовное производство по статье о "хулиганстве с применением оружия". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сейчас копы занимаются выяснением личностей стрелков.

Напомним, ранее в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Также мы сообщали о том, что в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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