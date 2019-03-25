В центре Харькова произошло тройное ДТП

В результате аварии обошлось без пострадавших

ДТП в центре Харькова. Фото: Нацполиция

В центре Харькова произошло тройное ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ee/dd2/5c98eedd2e577.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ee/dd2/5c98eedd2e577.jpg 2019-03-25T17:15:14+02:00 Харьков В результате аварии обошлось без пострадавших

В центре Харькова произошла авария, в которой столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина, 25 марта, около 08:30. По данным полиции, водитель Toyota, выезжая на перекресток, не уступил дорогу Mercedes и Skoda и в результате автомобили столкнулись.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако автомобили получили механические повреждения. Патрульные составили на виновника ДТП протокол по статье "нарушение правил дорожного движения".

Напомним, ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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