В центре Харькова произошло тройное ДТП
В результате аварии обошлось без пострадавших
В центре Харькова произошла авария, в которой столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
ДТП произошло на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина, 25 марта, около 08:30. По данным полиции, водитель Toyota, выезжая на перекресток, не уступил дорогу Mercedes и Skoda и в результате автомобили столкнулись.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако автомобили получили механические повреждения. Патрульные составили на виновника ДТП протокол по статье "нарушение правил дорожного движения".
Напомним, ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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