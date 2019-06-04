В центре Харькова сильный пожар, спасатели эвакуировали 20 человек

Пожарные не позволили огню разгореться

Фото: kh.dsns.gov.ua.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о возгорании в здании харьковского Оперного театра вчера вечером.

"В Шевченковском районе первой столицы произошло сильное задымление в помещении ГП "Харьковский дом грампластинок", что на улице Сумской, 25. К месту инцидента сразу же выехала пожарная бригада, а также карета скорой помощи. На месте спасатели установили, что горела изоляция электропроводки на площади одного квадратного метра", – говорится в сообщении.

Пожарная бригада сначала провела эвакуацию, выведя в безопасную зону больше двадцати человек. После этого огнеборцы сумели локализовать очаг возгорания, предотвратив его дальнейшее распространение.

Отмечается, что существовала угроза того, что пожар разрастется и перекинется на соседние здания.

В настоящее время выясняется, что именно стало причиной возгорания. На месте пожара работает специальная оперативная бригада.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали, открытого огня нет, проводится охлаждение технологической установки. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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