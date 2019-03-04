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В центре Харькова сожгли иномарку

Сегодня, 15:39

Полицейские расследуют инцидент по статье "умышленное уничтожение имущества"

В центре Харькова подожгли иномарку
В центре Харькова подожгли иномарку. Фото: Нацполиция
В центре Харькова сожгли иномарку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d29/253/5c7d2925382d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d29/253/5c7d2925382d1.jpg Харьков Полицейские расследуют инцидент по статье "умышленное уничтожение имущества"

В центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Установлено, что первым загорелся автомобиль Ford Fusion, который был полностью уничтожен огнем. От него занялись автомобили Audi А-5 и Shkoda Super b, которые получили повреждения бампера. По предварительным выводам, причиной пожара стал поджог", – говорится в сообщении.

По факту этого происшествия было открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение имущества", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные  пытались поджечь его гаражное помещение.

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Тег Харьков, поджог, автомобиль

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