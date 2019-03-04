В центре Харькова сожгли иномарку

Полицейские расследуют инцидент по статье "умышленное уничтожение имущества"

В центре Харькова подожгли иномарку. Фото: Нацполиция

В центре Харькова сожгли иномарку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d29/253/5c7d2925382d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d29/253/5c7d2925382d1.jpg 2019-03-04T15:39:58+02:00 Харьков Полицейские расследуют инцидент по статье "умышленное уничтожение имущества"

В центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Установлено, что первым загорелся автомобиль Ford Fusion, который был полностью уничтожен огнем. От него занялись автомобили Audi А-5 и Shkoda Super b, которые получили повреждения бампера. По предварительным выводам, причиной пожара стал поджог", – говорится в сообщении.

По факту этого происшествия было открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение имущества", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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