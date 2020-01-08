В центре Харькова троллейбус протаранил забор и выехал на тротуар

В центре Харькова, на улице Сумской, троллейбус снес забор и выехал на тротуар. Об этом сообщили очевидцы, передает NewsRoom.
"На Сумской у парка Горького троллейбус снес ограду, вылетел на тротуар и чудом избежал столкновения с деревом. Все живы", – рассказали свидетели инцидента.
В пресс-службе мэрии факт происшествия подтвердили. По данным чиновников, водитель троллейбуса пытался избежать столкновения с машиной, поэтому резко вывернул руль вправо и врезался в забор.
В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения общественного транспорта не было.
Напомним, вечером 4 января во Львовской области произошло жуткое лобовое ДТП, жертвой которого стала трехлетняя девочка. Легковушки Lexus GS300 и Chevrolet Malibu столкнулись на трассе Киев – Чоп, в селе Банюнин. Водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где и влетел в Chevrolet. Второй легковушкой управлял житель Киевской области.
Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
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