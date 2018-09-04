В центре Харькова троллейбус врезался в остановку: опубликованы фото

В центре Харькова днем 4 сентября троллейбус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сумской. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел около 14:00.

"Троллейбус не вписался и протаранил своим правым верхним углом остановку. На остановке сидели люди. Остановка была стеклянная. Все стекло вдребезги. Мужику стеклом насыпало, но вроде сильно пострадавших нет", – говорится в сообщении Twitter-сообщества @h_kharkov.





Напомним, ранее мы писали о том, как на киевской Троещине после демонтажа незаконного МАФа появилась опасная остановка общественного транспорта – тяжелая конструкция, по словам местных жителей, в любой момент может упасть и травмировать прохожих.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.