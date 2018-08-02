В центре Харькова в вузе вспыхнул крупный пожар: опубликованы фото

Сегодня, 16:49

На месте происшествия работают девять бригад ГСЧС

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На улице Университетской в центре Харькова 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сигнал о сильном задымлении на чердачных помещениях академии спасатели получили в 15:07, и на место происшествия немедленно были отправлены девять экипажей спасателей на автоцистернах, три с автолестницами и один пожарно-спасательный автомобиль.

Спасатели выясняют местонахождение очага возгорания и занимаются ликвидацией пожара. Информации о пострадавших на данный момент нет, но рядом со зданием дежурят кареты скорой помощи.

Тем временем, очевидцы опубликовали фото с места происшествия, на которых видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма и работают пожарные.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор. На месте работали три единицы техники и восемь спасателей. Огонь был оперативно ликвидирован.

Также мы писали о том, как в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.

Также мы сообщали, что не так давно в Киеве на Троещине неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder, а в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению. 
Харьков, пожар, институт

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Источник:

"Сегодня"

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