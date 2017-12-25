В центре Харькова взорвали внедорожник экс-начальника полиции

Вчера, 14:35

Осколками повредило еще семь автомобилей

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

На улице Культуры в Харькове неизвестные взорвали внедорожник. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, к авто прикрепили взрывчатые предметы.

По данным ведомства, взрывом разорвало переднюю часть иномарки. Кроме этого, незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Тем временем в СМИ появилась информация, что иномарка, а именно внедорожник Dodge принадлежит экс-начальнику полиции Харьковской области Николаю Черемухину.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове сгорела иномарка, стали известны скандальные подробности.
Харьков, иномарка, взорвали

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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