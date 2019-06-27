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В центре Харькова хор устроил сюрприз для прохожих

27 июня, 11:57

Спонтанное выступление устроили студенты музыкальных вузов Украины


На одной из центральных площадей Харькова в толпе прохожих неожиданно спел хор. Спонтанное выступление устроили студенты музыкальных вузов Украины.

Таким образом музыканты привлекли внимание к мероприятиям музыкального проекта "Летняя хоровая академия", который в этом году проходит в Харькове. Под открытым небом хористы исполнили произведения Григория Сковороды и Игоря Гайденко. Закончили выступление "Щедриком" Николая Леонтовича.

"Этот проект, который уже в третий раз проходит в Украине – он был проведен в Одессе, Львове, а теперь на Востоке, в украинском Харькове. Это уникальный, по нашему мнению, проект. Собирается 60 молодых певцов, для того, чтобы совместно подготовить программу украинской, зарубежной, мировой музыки", – рассказал "Сегодня" председатель всеукраинского хорового общества Александр Тарасенко.

Напомним в январе под сводами железнодорожного вокзала в Киеве прошел большой хоровой флешмоб. Музыканты спели "Щедрик" и "Молитву за Украину", написанные сто лет назад композитором Николаем Леонтовичем.

Также мы рассказывали, как Бременский городской хор устроил спонтанный концерт во время обзорной экскурсии в Одессе. 

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Тег Харьков, выступление, прохожие, хор

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