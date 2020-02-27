В центре Харькове на месте страшной аварии BMW устроил дерзкий дрифт: видео

В центре Харькова, на площади Конституции, недалеко от места, где произошла страшная авария с участием Елены Зайцевой и погибли шесть человек, водитель за рулем BMW устроил дерзкий "дрифт".

На видео, снятом камерой наблюдения, можно увидеть, как вечером 26 февраля иномарка на большой скорости летит по одной из полос движения, потом резко разворачивается на другую полосу, и водитель начал "выписывать" петли прямо посреди дороги.

К счастью, другие водители успели вовремя остановиться, чтобы избежать столкновения.

На появление этого ролика уже отреагировал руководитель Харьковской областной государственной администрации – по его словам, эти "кадры возмущают".

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"Вблизи этого места почти два с половиной года назад неадекватность водителей уже унесла шесть жизней. Неужели этого мало?!" – написал он в своем Telegram.

Кроме того, он заявил о том, что для полиции недопустимо игнорирование подобных случаев и отметил, что берет "ситуацию под свой личный контроль" и ожидает "немедленной реакции руководства полиции".

Позже он добавил, что "дерзкий шофер решил погонять не на пустой площадке, а прямо на проезжей части, дрифтуя на полной скорости, едва не зацепил несколько машин, которые в это время ехали по улице".

Напомним, страшная авария на улице Сумской в центре Харькова произошла 18 октября 2017 года – там столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. Пять человек погибли на месте, еще шестеро пострадали, и позже один из них умер в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. В мае 2019 года Зайцева просила изменить ей срок на условный:

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