В центре Харькове появился "пенный фонтан": соцсети веселятся

Утром 12 сентября на площади Поэзии в центре Харькова неизвестные вылили в фонтан моющее средство, и теперь в нем вместо воды "бьет" пена. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Х**вый Харьков".

"В фонтанчик на Поэзии кто-то утром романтично вылил бутылку шампуня", – говорится в сообщении.

Интересно, что харьковчане с юмором восприняли этот инцидент и выдвинули целый ряд забавных предположений.

Так, жители города не исключили, что кто-то решил помочь бездомным принять бесплатную ванну и привести себя в порядок, а кто-то не исключил возможность проведения "пенного пати".

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве – неизвестные вылили в фонтан на улице Сагайдачного бутылку моющего средства. В результате вода покрылась пеной с резким запахом, а коммунальщикам пришлось выключить фонтан, промыть его, и лишь потом запустить снова.

Ранее мы сообщали о том, что киевские вандалы добавили краситель в воду фонтана на улице Сагайдачного, из-за чего она приобрела зеленый цвет.

А перед этим в одном из небольших фонтанов на Майдане Независимости вода внезапно стала ярко-зеленого цвета. Такой же случай произошел возле театра имени Франко.