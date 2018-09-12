В центре Харькове появился "пенный фонтан": соцсети веселятся
Харьковчане с юмором восприняли инцидент на площади поэзии
Утром 12 сентября на площади Поэзии в центре Харькова неизвестные вылили в фонтан моющее средство, и теперь в нем вместо воды "бьет" пена. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Х**вый Харьков".
"В фонтанчик на Поэзии кто-то утром романтично вылил бутылку шампуня", – говорится в сообщении.
Интересно, что харьковчане с юмором восприняли этот инцидент и выдвинули целый ряд забавных предположений.
Так, жители города не исключили, что кто-то решил помочь бездомным принять бесплатную ванну и привести себя в порядок, а кто-то не исключил возможность проведения "пенного пати".
Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве – неизвестные вылили в фонтан на улице Сагайдачного бутылку моющего средства. В результате вода покрылась пеной с резким запахом, а коммунальщикам пришлось выключить фонтан, промыть его, и лишь потом запустить снова.
Ранее мы сообщали о том, что киевские вандалы добавили краситель в воду фонтана на улице Сагайдачного, из-за чего она приобрела зеленый цвет.
А перед этим в одном из небольших фонтанов на Майдане Независимости вода внезапно стала ярко-зеленого цвета. Такой же случай произошел возле театра имени Франко.
Вы сейчас просматриваете новость "В центре Харькове появился "пенный фонтан": соцсети веселятся". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"