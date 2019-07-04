В частном зоопарке в Харькове родился кенгуру-альбинос

Малыш уже начинает выглядывать из сумки мамы

В Харькове в одном из частных зверинцев родился кенгуру-альбинос. Малыш абсолютно белый, как и его мама.

О появлении новорожденного в семье кенгуру смотрители зоопарка догадывались давно, но мордочку из сумки мамы он показал только на днях. Пока малыш не выпрыгнул из кармана – его пол невозможно определить. Поэтому имени ему еще не дали. Ожидается, что на первую самостоятельную прогулку тот выйдет до конца лета.

"Месяцев в 6 малыш уже начинает выглядывать из сумки. В 9 месяцев малыш уже покидает сумку, уже питается и возвращается обратно. В природе они погибают очень быстро, потому что очень сильно отличаются. В зоопарках 10-12 лет спокойно животное может прожить", – рассказал "Сегодня" работник зоопарка Сергей Попов.

Ранее мы сообщали, что в зоопарке в Виннице постепенно отказываются от клеток для животных. С недавних пор в зоопарке медведи тут живут в просторных вольерах с бассейнами. Лебеди и пеликаны плавают в искусственных водоемах под открытым небом. А для енотов в зоопарке построили целый сказочный городок.

Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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