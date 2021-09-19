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В Чугуеве вспыхнула школа (видео)

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
19 сентября, 21:39
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Харьковские спасатели выехали на место возгорания
Пожар в Чугуеве. Скриншот с видео
Пожар в Чугуеве. Скриншот с видео

В Чугуеве Харьковской области загорелась школа. Судя по опубликованным кадрам, возгорание произошло уже поздно вечером.

Как сообщает телеграм-канал "Харьков 1654", площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На помощь местным пожарным выехали подразделения спасателей из Харькова.

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Огонь по зданию распространился быстро, есть ли пострадавшие – выясняется.

Ранее мы сообщали:

  • В Житомире на территории предприятия произошел пожар, в результате в больницу с ожогами попали трое работников.
  • В Затоке Одесской области ликвидировали пожар на базе отдыха "Феличита". В результате сгорели четыре домика.
  • В Киеве произошел пожар в бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе на ул. Ларисы Руденко.

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