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В Чугуеве задержали торговца оружием с большим арсеналом: опубликованы фото

Сегодня, 19:45

Харьковские копы и СБУ задержали торговца оружием в момент продажи очередной партии "товара"

В Чугуеве задержали торговца оружием с большим арсеналом: опубликованы фото Харьков Харьковские копы и СБУ задержали торговца оружием в момент продажи очередной партии "товара"

В Харьковской области сотрудники полиции и Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, торговавшего боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, задержание 44-летнего злоумышленника было проведено 15 марта в городе Чугуев.

Мужчину задержали с поличным – в момент продажи очередной партии боеприпасов. У него было изъято 15 корпусов ручных гранат Ф-1 и РГН, 15 взрывателей к ручным гранатам, пять выстрелов к гранатометам, пять пороховых зарядов, 728 патронов к автомату Калашникова, два взрывателя к минам и 10 тысяч гривен, полученных за проданное.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А перед этим в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег оружие, СБУ, чугуев, боеприпасы, харьковская область, торговля оружием

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