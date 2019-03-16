В Чугуеве задержали торговца оружием с большим арсеналом: опубликованы фото
Харьковские копы и СБУ задержали торговца оружием в момент продажи очередной партии "товара"
В Харьковской области сотрудники полиции и Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, торговавшего боеприпасами и взрывчаткой.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, задержание 44-летнего злоумышленника было проведено 15 марта в городе Чугуев.
Мужчину задержали с поличным – в момент продажи очередной партии боеприпасов. У него было изъято 15 корпусов ручных гранат Ф-1 и РГН, 15 взрывателей к ручным гранатам, пять выстрелов к гранатометам, пять пороховых зарядов, 728 патронов к автомату Калашникова, два взрывателя к минам и 10 тысяч гривен, полученных за проданное.
Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А перед этим в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Чугуеве задержали торговца оружием с большим арсеналом: опубликованы фото". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Схрон с военными средствами поражения обустроили в нежилом доме