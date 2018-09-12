В деле Зайцевой всплыли скандальные подробности

Подозреваемой в деле о смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой после аварии не провели должный осмотр. В частности, ее не тестировали необходимыми методами на определения наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом заявили на заседании Киевского районного суда г. Харьков 11 сентября, пишет Media Port. Так, нарколог Елена Федирко, которая проводила экспертизу после аварии, не проверила должным образом Зайцеву и не составила вовремя акт с результатами. Об этом, по словам защиты подозреваемой, свидетельствуют видеозаписи досмотра.

"У нас есть основания считать, что Федирко не является по той причине, что на месте осмотра она еще не осознавала, какой резонанс, и на тот момент никакой акт она не писала", — заявил новый адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко.

Он отметил, что к таким выводам он пришел после просмотра видеозаписей с места ДТП. Также он обратил внимание, что акт о проведении экспертизы уже появился позже, а не был составлен на месте.

Кроме этого, в издании обратили внимание, что во время своей речи Мельниченко дал неоднозначный намек относительно второго подозреваемого, водителя Volkswagen Геннадия Дронова, с которым и столкнулось авто Зайцевой.

"У меня есть и другие видеозаписи, я думаю, мы до этого еще дойдем, если будет надо, там полностью, как отбирали анализы, кто как себя вел, жаловался ли кто-то на какие-то травмы сразу после ДТП, а потом одевал корсет через пару недель... Это все есть на видео", — заверил адвокат судью.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на заседание суда 7 августа по делу о резонансом ДТП не пришла врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после трагедии. Судья Виктор Попрас, в свою очередь, обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее в зал заседаний для дачи показаний. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.