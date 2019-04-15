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В ДТЭК Нефтегаз рассказали, как важно помогать громадам

Сегодня, 17:44

В Харькове состоялся круглый стол, посвященный взаимодействию поселков и объединенных громад с газодобывающими компаниями

Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua.

Компания ДТЭК – представитель социального бизнеса и надежный партнер громад там, где она ведет свою деятельность, заявил представитель ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

Об этом он сказал во время прошедшего в Харькове круглого стола, посвященного взаимодействию поселков и объединенных громад с газодобывающими компаниями.

Как сообщает "Status Quo", на мероприятии присутствовали представители газодобывающих компаний, органов власти и местного самоуправления добывающих регионов Харьковской и Полтавской областей. Обсуждали вопрос перспективных направлений развития территорий, где происходит добыча. Участвующие в мероприятии эксперты сошлись во мнении, что для этого нужно разработать рекомендации и предложения по эффективному использованию рентной платы за пользование недрами, ввести действенные демократические практики участия граждан в принятии решений. В некоторых пилотных проектах такой опыт уже получен.

Также во время дискуссии обсуждали лучшие практики социального партнерства между компаниями и громадами. Так представитель ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев, рассказал о том, как компания ведет свою деятельность в этом направлении.

"Мы понимаем и разделяем проблемы территорий и их жителей и считаем необходимым участвовать в решении таких вопросов. Наиболее эффективный метод – системный подход к решению проблем совместно со всеми сторонами: местной исполнительной властью, органами местного самоуправления, гражданским обществом, другими бизнесами на территории. Поэтому мы делаем ставку на социальные партнерские проекты, которые позволяют максимально масштабировать эффект и улучшить жизнь жителей этих территорий. ДТЭК как большой ответственный бизнес обеспечивает устойчивое развитие регионов", – отметил он.

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Тег Харьков, ДТЭК, добыча газа, ДТЭК Нефтегаз

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