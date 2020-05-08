В горсовет Харькова пришли с обысками: что ищет прокуратура (видео)

Обыски проходят по делу о хищении из бюджета более 28 миллионов гривен

В Харькове силовики пришли с обысками в здание городского совета в рамках расследования уголовного производства о хищении бюджетных средств на сумму более 28 миллионов гривен.

Как сообщили на официальном сайте областной прокуратуры, обыски проводятся совместно со следственным отделом управления Нацполиции и работниками Управления стратегических расследований.

"Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц", – говорится в сообщении.

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Силовики одновременно проводят более чем 20 обысков в разных регионах страны, о подозрении пока никому не сообщали – продолжается досудебное расследование.

В прокуратуре добавили, что следственные действия проводятся в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее в Киеве задержали директора одного из государственных предприятий в момент получения взятки в более полумиллиона гривен.

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В то же время Служба безопасности Украины отметили, что за прошлый год заблокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

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