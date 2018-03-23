В горсовет Харькова пришли с обысками силовики

СБУ, прокуратура и полиция расследуют дело о присвоении и растрате имущества

В один из департаментов Харьковского городского совета с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и Национальной полиции.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, обыски были санкционированы харьковскими судьями. Он заверил, что следственные действия проводятся в соответствии с требованиями законодательства.

"В одному из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч.3 ст.191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц") проводятся обыски при участии сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", – говорится в сообщении.







Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

По данным Лысенко, одновременно проводится около двадцати обысков как в рабочих кабинетах сотрудников департамента, так и по месту проживания возможных фигурантов дела. Целью обысков является поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Напомним, ранее сотрудники Генпрокуратуры провели 15 обысков складских и офисных помещений компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Кроме того, мы писали о том, как на Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторской сети ГРУ России.

Кроме того, в Харькове начался суд над мужчиной, которого прокуратура обвиняет в обворовывании клиентов банка.

Подсудимый тайком установил у банкомата камеру, чтобы подглядывать пин-коды, и смастерил устройство для считывания платежных карт. Затем подделывал кредитки и снимал со счетов деньги.