В грязи и без еды: в Харьковской области мать растила детей в нечеловеческих условиях

В Харьковской области мать держала двоих детей в полной антисанитарии и без еды. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Женщина нигде не работает, домашними делами не занимается. В доме царит сплошная антисанитария, грязный пол и вонь, отсутствуют постельное белье, а также продукты питания", - рассказала лейтенант полиции Виктория Кононенко.

Полицейские составили в отношении горе-матери административный протокол по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"). Кроме того, представители социальной службы предупредили женщину о лишении ее родительских прав, если она не создаст надлежащие условия для проживания детей в установленный срок.

Напомним, не так давно на Южном вокзале в Харькове девятилетняя девочка пять дней следила за матерью, которая пьяная спала на лавочке. Правоохранители составили на горе-мать админпротокол за недолжное исполнение родительских обязанностей.

Также напомним, что в киевском супермаркете задержали мать-наркоманку с младенцем, ребенка забрали.