В Харьков вместе с весной пришло очередное подорожание

Весна пришла к харьковчанам с подорожанием. С 1 марта в городе повысилась стоимость проезда в маршрутных автобусах: вместо привычных 5,50 и 6,50 горожане платили по 7 и 8 гривен. Как отметили в пресс-службе мэрии, в среднем стоимость проезда повысилась от 25 копеек до 1,5 грн.

"Повысили стоимость проезда на 1,50. Только на коротких маршрутах цена выросла на гривню", — рассказывает директор автотранспортного предприятия Рафик Гадиров.

Такой подъем цен и Департамент инфраструктуры, и перевозчики объясняют повышением стоимости топлива.

"В соответствии с пунктом 1.6 приказа Министерства инфраструктуры, касающегося пассажирских перевозок, в случае повышения стоимости топлива перевозчик имеет право подать документы на пересмотр тарифов. Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего провели совещание в профсоюзах. Они приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. Были поданы документы, мы с ними ознакомились и дали согласие на повышение", — сообщил директор департамента Сергей Дульфан.

Эта новость для харьковчан стала, мягко говоря, неприятной, и они не скрывали возмущения в маршрутках, на что водители лишь молча указывали на бумагу с новыми тарифами.

"Заплатила за проезд на маршруте №277э (курсирует от Больницы неотложной помощи до Южного вокзала. — Авт.) 8 гривен вместо 6,5. Дешевле скоро будет ездить на своем авто", — говорит харьковчанка Ольга.

На маршруте №110т, от ул. Одесской до Филипповки, вместо 5,5 грн уже просят за проезд 7 гривен. Маршрут №67, который курсирует от Григоровского бора на Холодной горе до Центрального рынка, вырос в цене до 6,5 грн вместо 5.

Но это не последний транспортный "сюрприз" для горожан. В следующем месяце харьковчан может ожидать еще одно подорожание проезда, но уже в электротранспорте. Как сказано в проекте решений исполкома горсовета, проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 4 гривни, а в метро — 5 гривен. Вопрос о повышении стоимости чиновники будут рассматривать на заседании исполкома 28 марта.

Напомним, в Харькове планируют повысить стоимость проезда на электротранспорте.

Также с этого года в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах.