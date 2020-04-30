Под Харьковом 13-летней девочке отрезали голову: что известно о жутком убийстве (фото, видео)

Сегодня, 30 апреля, в селе Подворки, что под Харьковом, произошел жуткий инцидент. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

Как сообщают местные Telegram-каналы, женщина при задержании пыталась сопротивляться и бросалась с ножом на полицейских.

Данную информацию в 09:51 подтвердили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – рассказали копы.

Фото: Сегодня

По словам правоохранителей, к ним обратился 40-летний житель села Подворки. Он рассказал, что утром в своем доме нашел обезглавленное тело 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. Туда сразу же выехали полицейские.

Женщину уже задержали, но объяснять, что произошло, полицейским она не захотела. Сейчас ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер облполиции Оксана Калмыкова, задержанная женщина по-прежнему отказывается что-либо говорить.

"Мужчина, который обратился в полицию, рассказал, что пришел домой и увидел окровавленное тело племянницы. Он предположил, что к убийству может быть причастна ее мать", – рассказали нам в полиции.

На данным момент следствие не располагает данными о психическом здоровье женщины.

Что говорят соседи

Жители села Подворки, в котором произошла трагедия, поделились эмоциями от произошедшего. По их словам, семья жила бедно, но девочка была ухоженной. Женщина работала.

Один житель села признался, что он шокирован инцидентом. "Женщина адекватная, работала, девочка хорошая, в школу ходила, веселая", – рассказал он.

По всей улице, где произошла трагедия, видны капли крови.

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