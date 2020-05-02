В Харькове 15 патрульных машин устроили погоню за джипом – соцсети

На Салтовке произошла погоня за белым джипом

В Харькове в районе Салтовки случилась погоня за белым джипом Nissan Rogue. За ним гнались около 15 патрульных машин.

Об этом сообщили в соцсетях.

По предварительной информации, водитель не был трезвым и скрывался после ДТП.

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"Водитель на Nissan Rogue гонял по тротуарам и побил машин 5, припаркованных в районе Героев труда", – сообщали очевидцы проишествия.

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После недолгой погони лихача удалось поймать. Его машина – без номеров.

Со слов очевидцев, водитель успел подраться с таксистом, чью машину он успел зацепить.

Видео: t.me/kharkiv_1654

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Ранее сообщалось, что в Одесской области грабитель во время погони избил полицейского. Инцидент произошел в Овидиопольском районе. В итоге беглеца все же удалось задержать, и суд отправил его под домашний арест. В настоящее время продолжается расследование.

Также в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Один из пешеходов погиб на месте. Погоня продолжалась около 10 минут. В салоне машины нашли оружие.

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