В Харькове 15 патрульных машин устроили погоню за джипом – соцсети

В Харькове в районе Салтовки случилась погоня за белым джипом Nissan Rogue. За ним гнались около 15 патрульных машин.
Об этом сообщили в соцсетях.
По предварительной информации, водитель не был трезвым и скрывался после ДТП.
"Водитель на Nissan Rogue гонял по тротуарам и побил машин 5, припаркованных в районе Героев труда", – сообщали очевидцы проишествия.
После недолгой погони лихача удалось поймать. Его машина – без номеров.
Со слов очевидцев, водитель успел подраться с таксистом, чью машину он успел зацепить.
Ранее сообщалось, что в Одесской области грабитель во время погони избил полицейского. Инцидент произошел в Овидиопольском районе. В итоге беглеца все же удалось задержать, и суд отправил его под домашний арест. В настоящее время продолжается расследование.
Также в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Один из пешеходов погиб на месте. Погоня продолжалась около 10 минут. В салоне машины нашли оружие.
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