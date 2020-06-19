В Харькове 23-летнего пациента с коронавирусом подключили к ИВЛ

В Харьковской областной инфекционной больнице к аппарату искусственной вентиляции легких врачи подключили 23-летнего пациента с коронавирусом.
Об этом рассказал консультант больницы Владимир Корсунов, сообщает "Суспільне".
"Вообще без сопутствующей патологии, с очень быстрым течением и ухудшением состояния, которое заставило нас через сутки после его поступления перевести его на инвазивную искусственную вентиляцию легких. И сегодня мы получили подтверждение, что у него СOVID-19", - отметил врач.
По словам Корсунова, это первый случай госпитализации в отделение интенсивной терапии пациента в таком возрасте и без сопутствующих заболеваний.
Стоит отметить, что в Харьковской области на 19 июня было лабораторно подтверждено 1744 случая коронавируса, 66 из них закончились летальным исходом, 812 человек сумели побороть инфекцию.
За прошедшие сутки было зафиксировано 37 новых случаев заболевания. В областном лабораторном центре на рассмотрении остаются еще 234 подозрения на COVID-19.
Стоит отметить, что накануне Корсунов заявил о переполненности областной инфекционной больницы.
"Я могу сказать, что на утро было 260 пациентов. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такой еще не было", – заметил он, добавив, что медучреждение рассчитано на 200 больных.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области могут ужесточить карантин – один из ключевых показателей приблизился к критической отметке.
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