В Харькове 23-летнего пациента с коронавирусом подключили к ИВЛ

У мужчины не выявлено сопутствующих болезней, но состояние быстро ухудшалось

В Харьковской областной инфекционной больнице к аппарату искусственной вентиляции легких врачи подключили 23-летнего пациента с коронавирусом.

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Об этом рассказал консультант больницы Владимир Корсунов, сообщает "Суспільне".

"Вообще без сопутствующей патологии, с очень быстрым течением и ухудшением состояния, которое заставило нас через сутки после его поступления перевести его на инвазивную искусственную вентиляцию легких. И сегодня мы получили подтверждение, что у него СOVID-19", - отметил врач.

По словам Корсунова, это первый случай госпитализации в отделение интенсивной терапии пациента в таком возрасте и без сопутствующих заболеваний.

Стоит отметить, что в Харьковской области на 19 июня было лабораторно подтверждено 1744 случая коронавируса, 66 из них закончились летальным исходом, 812 человек сумели побороть инфекцию.

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За прошедшие сутки было зафиксировано 37 новых случаев заболевания. В областном лабораторном центре на рассмотрении остаются еще 234 подозрения на COVID-19.

Стоит отметить, что накануне Корсунов заявил о переполненности областной инфекционной больницы.

"Я могу сказать, что на утро было 260 пациентов. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такой еще не было", – заметил он, добавив, что медучреждение рассчитано на 200 больных.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области могут ужесточить карантин – один из ключевых показателей приблизился к критической отметке.

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