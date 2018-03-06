В Харькове 230 наркоманов за немалые деньги "лечили" карцером и молитвой
СБУ, полиция и прокуратура освободили 230 пленников "реабитилационного" центра
В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией и прокуратурой пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров по лечению наркозависимых и алкоголиков.
Об этом сообщил руководитель пресс-центра областного управления СБУ Владислав Абдула в своем Facebook.
Как стало известно, незаконный бизнес организовали проповедники одной из протестантских религиозных организаций: своим подопечным и их родственникам они обещали полноценное лечение и психологическую помощь.
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
На деле "реабилитация" сводилась к одним лишь молитвам и сомнительным обрядам. При этом "пациенты" не могли покидать территорию "центров" и пользоваться телефонами. Нарушение правил каралось побоями и "карцером" в подвале.
Пленники, многие из которых требовали медицинской помощи, жили по восемь человек в комнатках площадью 9-10 квадратов. На окнах были установлены решетки. Стоили такие "удобства" от 3 до 8 тысяч гривен в месяц – в зависимости от платежеспособности "клиента".
В ходе спецоперации силовики освободили из пяти центров, которые располагались в частных домах, почти 230 человек. В данный момент открыто уголовное производство по статьям 146 ("похищение") и ("побои и истязания").
Напомним, ранее в Черниговской области под видом реабилитационного центра для лечения наркоманов орудовала преступная группировка, которая удерживала 200 человек. Пленников держали в специальных бараках и подвалах, а некоторых – пытали. "Пациентов" заставляли работать на обработке древесины, в сельском хозяйстве и строительстве.
Также мы писали о разоблачении подпольного центра борьбы с наркоманией в Николаеве – там в частном доме оборудовали закрытый "пансионат", а "пациентам" запрещали выходить на улицу и общаться с родными, принуждая к молитве. За такое "перевоспитание" родные зависимых платили по три тысячи гривен.
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