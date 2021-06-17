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В Харькове 25 человек попали в больницу после обеда в ресторане, среди них дети

17 июня 2021 16:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведении общественного питания

В Харькове с отравлением в больницу попали 25 человек, среди них шесть детей. Оказалось, что все они посещали один ресторан.

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Как сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, всех больных госпитализировали в стационар с предварительным диагнозом — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

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Все больные употребляли готовые блюда в ресторане.

"С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источники возможного инфицирования организован и проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий", — сообщили в лабцентре.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области отравились дети. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Также напомним, в киевской школе дети отравились неопознанным токсином.

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