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В Харькове активисты повалили памятник маршалу Жукову

2 июня, 14:10

На месте происшествия присутствует полиция

Фото: Татьяна Федоркова
Фото: Татьяна Федоркова.

В Харькове повалили памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. Об этом пишет "Общественное радио".

Как пишет издание, сначала в телеграмм-канале СМИ появилось сообщение, что "активисты пытаются повалить памятник Жукову", а затем сообщили, что им это удалось.

"На место бюста водрузили флаг Украины, сам бюст разбивают на части и пытаются сбить буквы с постамента", – уточняется информация в группе "Харьков City" в Facebook.

На месте происшествия присутствует полиция.

Напомним, памятник был установлен во Фрунзенскому районе города лишь в 2012 году. Открытие произошло 8 мая. В мае 2018 года памятник повалили неизвестные. Но местные власти восстановили монумент.

Ранее мы писали, что в Харькове неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины.  Каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года – декларации о государственном суверенитете Украины", гласила табличка.

Также мы сообщали, что в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину, расположенный возле школы в селе Липцы.

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Тег Харьков, активисты, памятник, полиция, маршал Жуков, повалили

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