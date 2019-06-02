В Харькове активисты повалили памятник маршалу Жукову
На месте происшествия присутствует полиция
В Харькове повалили памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. Об этом пишет "Общественное радио".
Как пишет издание, сначала в телеграмм-канале СМИ появилось сообщение, что "активисты пытаются повалить памятник Жукову", а затем сообщили, что им это удалось.
"На место бюста водрузили флаг Украины, сам бюст разбивают на части и пытаются сбить буквы с постамента", – уточняется информация в группе "Харьков City" в Facebook.
На месте происшествия присутствует полиция.
Напомним, памятник был установлен во Фрунзенскому районе города лишь в 2012 году. Открытие произошло 8 мая. В мае 2018 года памятник повалили неизвестные. Но местные власти восстановили монумент.
Ранее мы писали, что в Харькове неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины. Каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года – декларации о государственном суверенитете Украины", гласила табличка.
Также мы сообщали, что в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину, расположенный возле школы в селе Липцы.
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