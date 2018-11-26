В Харькове активисты забросали файерами консульство России: вспыхнул пожар

В Харькове под российское консульство пришли активисты с требованием освободить украинских моряков, захваченных в ходе нападения в Азовском море. Во время митинга протестующие зажгли файера и начали бросать их на территорию учреждения, где вспыхнул пожар.

Как сообщает NewsRoom, по состоянию на 10:30 к дипломатическому учреждению пришли около 60 протестующих, а здание по всему периметру оцепили около сотни стражей порядка.

В акции принимают участие представители организаций "Национальный корпус", "Фрайкор" и "Свитанок", а также обычные горожане, возмущенные поведением России.









Участники протеста скандируют "Слава нації – смерть ворогам", "Україна понад усе", "Смерть Росії – мир Донбасу". Кроме того, они установили палатку для круглосуточного пикетирования.

Напомним, что накануне акция протеста собралась у посольства России в Киеве, куда пришли около 200 активистов. Они принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины. Некоторые из пришедших зажигали дымовые шашки и бросали их на территорию дипломатического ведомства.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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