В Харькове автомобиль сбил двоих пешеходов

61-летних мужчину и женщину с травмами госпитализировали в больницу

В Харькове легковушка "ВАЗ" сбила двоих пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 4 сентября около 20:00 на проспекте Александровском. За рулем автомобиля находился 29-летний водитель. В результате ДТП пострадали два пешехода – 61-летние мужчина и женщина.

"Пострадавших медики доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина получил травму ноги, женщина – повреждения таза", – отметили в полиции.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.