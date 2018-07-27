В Харькове бабушки устроили дворовые разборки с детьми: появилось видео

В Харькове жители одного из дворов в районе ХТЗ пожаловались на местных пенсионерок, которые выгоняют детей со двора. Харьковчане утверждают, что бабушки довольно давно ломают детям игрушки, гонят их со двора и грубят их родителям.

"Просим показать, как несчастные пенсионеры ненавидят детей и их родителей! Эти "хозяйки" по адресу переулок Каркача, 23 не дают жизни детям, а их поведение просто переходит все границы", – написала свидетельница одного из таких происшествий.

Напомним, недавно в Киеве произошел конфликт между посетительницами пляжа: пожилая женщина с палкой набросилась на молодых девушек из-за того, что они курили.

Кроме того, мы писали о видео тренировки 93-летней старушки под жизнерадостную музыку: пожилая женщина во время занятий весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт, но она не расстраивается и в конце занятий тренер ободряюще дает ей "пять".

Ранее мы писали о том, как в России произошло ДТП с участием пожилых женщин: водитель "Нивы", сдавая назад, не заметил двух старушек и наехал на них.