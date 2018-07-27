В Харькове бабушки устроили дворовые разборки с детьми: появилось видео

Сегодня, 11:59

Пенсионерки ломали детям игрушки, прогоняли их со двора и оскорбляли родителей

Скриншот
Скриншот

В Харькове жители одного из дворов в районе ХТЗ пожаловались на местных пенсионерок, которые выгоняют детей со двора. Харьковчане утверждают, что бабушки довольно давно ломают детям игрушки, гонят их со двора и грубят их родителям.

"Просим показать, как несчастные пенсионеры ненавидят детей и их родителей! Эти "хозяйки" по адресу переулок Каркача, 23 не дают жизни детям, а их поведение просто переходит все границы", – написала свидетельница одного из таких происшествий.

Напомним, недавно в Киеве произошел конфликт между посетительницами пляжа: пожилая женщина с палкой набросилась на молодых девушек из-за того, что они курили.

Кроме того, мы писали о видео тренировки 93-летней старушки под жизнерадостную музыку: пожилая женщина во время занятий весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт, но она не расстраивается и в конце занятий тренер ободряюще дает ей "пять". 

Ранее мы писали о том, как в России произошло ДТП с участием пожилых женщин: водитель "Нивы", сдавая назад, не заметил двух старушек и наехал на них
Харьков, дети, пенсионерки, ссора

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове бабушки устроили дворовые разборки с детьми: появилось видео". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Херсонской области

Жуткое ДТП произошло в Херсонской области: пострадали восемь человек

Сегодня, 11:30

Среди пострадавших четверо детей

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове водитель устроил гонки на детской площадке: появилось видео

Сегодня, 09:35

Водитель вместе с пассажирами  продолжали пить водку в присутствии копов
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Facebook

Опасные качели: почему игры на детских площадках заканчиваются в травмпунктах

Вчера, 17:59

В Полтаве с начала лета после игр на детских площадках в больницу попали 20 детей

Другие регионы

Фото: пресс-служба прокуратуры Черкасской области

Гибель женщины с ребенком в Черкассах: стали известны подробности ДТП

Вчера, 11:27

Погибшими оказались жена и сын сотрудника полиции, а подозреваемым - харьковчанин
Загрузка...