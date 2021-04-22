В Харькове банда похищала и убивала людей ради квартир: истории жертв (фото, видео)

В Харьковской области провели спецоперацию – задержали банду, которая отбирала у людей недвижимость, – подробности

В Харькове группировка убивала пенсионеров и наркозависимых людей, чтобы отобрать у них квартиры. Свою деятельность банда начала в 2019 году. Копы уже выяснили несколько фактов подобных преступлений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции и в прокуратуре области.

Лидер группы – местный житель 1984 года рождения. Также разоблачили его сообщников, это пятеро мужчин и три женщины.

Они искали одиноких людей или тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Для каждого подбирали индивидуальный план. Например, спаивали алкоголем, похищали документы или держали в плену. После этого переписывали имущество на других людей, продавали квартиры, а жертв "убирали".

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Несколько уже раскрытых эпизодов:

после смерти владельца оформлялся договор продажи жилья;

тело другого мужчины, которого банда долго спаивала, нашли вблизи водоема;

еще одну жертву обманом вывезли из квартиры в дом в селе. Там подливали ему в напитки вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца;

квартиру жительницы Харькова продали по поддельным документам. Владелицу сначала держали в плену, а затем избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

так же планировали поступить еще с двумя людьми. Их имущество уже успели переоформить, а пленников держали в частном доме.

Деятельности группировки способствовал полицейский. Чтобы задержать подозреваемых, провели спецоперацию. Силовики задержали двух организаторов и шестерых участников.

Копы провели почти 40 обысков и нашли оружие, деньги и много документов. Но главное – спасли людей, которых фигуранты насильно удерживали.

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В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Тернопольской области злоумышленники похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 800 тыс. долл.

Кроме того, в Одесской области нашли окровавленные тела супругов.

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