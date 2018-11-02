В Харькове батюшка на джипе прокатился по могилам (18+)

Машина "поскакала" по могилам и снесла несколько надгробий на 14-м кладбище

В Харьковской области внедорожник разрушил 10 памятников на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в Липецкое отделения полиции 2 ноября в 13:15. Выяснилось, что автомобиль "Тойота" по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, за рулем внедорожника находился настоятель Александровского храма в Харькове, Отец Михаил.

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Видео с "путешествиями" батюшки по опубликовали в соцсетях. На записи видно, как джип пробуксовывает на могиле, после чего из авто выходит священник и разводит руками.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Между тем, в Ровенской области безнаказанным остается батюшка, который за рулем "Таврии" протаранил четыре автомобиля и двоих людей отправил в больницу. Свидетелей ДТП – десятки. Они и поймали священнослужителя, который после аварии пытался сбежать. Передали полиции. Но дело зависло в суде.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, примерно в 20 км от Ровно, пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы.

А на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.