В Харькове бетономешалка протаранила легковушку и грузовик

В результате аварии обошлось без пострадавших

ДТП с бетономешалкой в Харькове. Фото: Twitter

В Харькове произошло ДТП с участием крупной строительной техники: бетономешалка КрАЗ протаранила КамАЗ и легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Авария произошла 22 апреля, около 12 часов, по улице Клочковской. По данным стражей порядка, водитель КрАЗа нарушил допустимый интервал и столкнулся с КамАЗом и Volkswagen Passat.

К счастью, в результате происшествия никто из участников аварии не пострадал, однако машины получили механические повреждения. На виновника ДТП составили административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения".

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Также мы писали, что недавно под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля , в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги и въехала в постройку у жилого дома.

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