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В Харькове бизнесмен "обчистил" больницу на три миллиона гривен: в деле замешан главврач

16 июля, 13:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина продал больнице несуществующие фотоальбомы

В Харькове предприниматель присвоил почти три миллиона гривен из бюджета городской больницы с помощью главного врача. Последнего подозревают в служебной халатности.

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Как рассказали в пресс-службе облполиции, предприниматель заключил договор с больницей на изготовление восьми тысяч фотоальбомов. Как оказалось, мужчина даже не приступал к их производству. Администрация больницы перечислила бизнесмену 2 млн 864 тысяч гривен.

Не проверив наличие товара, главврач подписал и поставил печать на договор с предпринимателем о закупке альбомов для фотографий. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого бизнесмену и перечислили деньги.

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу больницы. Также ранее подозрение в присвоении имущества вручили и предпринимателю.

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Напомним, в Киеве начальница госбанка украла у клиентов более миллиона гривен. Потерпевшими признаны 19 человек.

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Также ранее мы сообщали, что в Киеве подрядчик предстанет перед судом за присвоение 340 тысяч гривен, выделенных на ремонт детского сада и школ в Днепровском районе столицы.

Кроме того, полицейские задержали дуэт мошенников, которые пытались выманить у женщины полтора миллиона евро, обещая ей за эти деньги мандат народного депутата Украины.

Видео: СБУ

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