В Харькове благодаря внимательным соседям задержали квартирных воров

Вчера, 16:54

Группа квартирных воров была задержана обычными харьковчанами

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Харькове благодаря бдительным соседям удалось задержать группу квартирных воров. Об этом в своем Facebook рассказал харьковчанин Сергей Рыкунов.

По его словам, воры пытались ограбить квартиру и залепили жвачкой глазок в одной из дверей, но бдительные жильцы не растерялись и не дали преступникам действовать. Более того, они задержали воров и передали их полиции.

Пойманные с поличным мужчины пытались оправдываться тем, что искали в подъезде своего знакомого Валеру. Но при осмотре полицией один из злоумышленников выбросил из платка отмычки.

Напомним, ранее в Киеве стражи порядка задержали мужчину, который в течение нескольких лет обворовал до трех десятков квартир.

Не так давно в Киевской области полицейские задержали вооруженных серийных домушников.

Ранее мы писали о случае, когда в Киеве убегающий от полиции домушник спрыгнул с третьего этажа.

Также мы писали о том, что полицейские задержали банду квартирных воров: злоумышленники с помощью специальных отмычек проникли в квартиру на улице Кирилловской и похитили оттуда ювелирные изделия и деньги на общую сумму 11 тысяч гривен.
Харьков, задержание, квартирные воры

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Источник:

"Сегодня"

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