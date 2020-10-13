В Харькове больные COVID-19 могут остаться без кислорода (видео)

Баки с кислородом замерзают даже при плюсовой температуре, потому что стоят под открытым небом

Пациенты Харьковской инфекционной больницы могут остаться без кислорода. Для больных коронавирусом такой расклад смертельно опасен. Приближаются холода и морозы, а баллоны, кроме как под открытым небом, негде хранить. Почему до сих пор никто не навел порядок в госпитале, выяснили новости "Сегодня".

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Баки с кислородом в помещение больницы не заносят, потому что боятся случайного взрыва. Поэтому они стоят прямо под открытым небом. И не смотря на то, что на улице сейчас достаточно тепло, 14 градусов, он уже покрылся льдом. Как только температура упадет ниже нуля – редуктор может выйти из строя, а кислородная трасса перемерзнуть. Система доставки кислорода слишком чувствительна к низким температурам.

"Надо устанавливать обогрев. Надо устанавливать помещение закрытое вокруг бочек, где будет поддерживаться плюсовая температура постоянно", – говорит Владимир Корсунов, врач-анестезиолог Харьковской областной детской инфекционной больницы.

Перепуганные врачи сообщили о проблеме областной администрации, но пока баллоны, как стояли, так и стоят – под открытым небом. Сам глава области заверил новости "Сегодня", что больницы не останутся без кислорода. В ближайшее время определятся как будут хранить газ зимой. Один из вариантов, предложенных учеными на совещании в областной администрации, – проложить под землей трассу. И уже по ней кислород подавать в инфекционки.

"Этот вопрос обязательно должен быть решен. Потому что если мы войдем морозы с этой проблемой, то кислород не смогут пациенты получать", – заверяет Алексей Кучер председатель Харьковской облгосадминистрации.

Стоит отметить, что только в областной инфекционной больнице с начала пандемии заняты все кровати. Из 300 пациентов – 100 на кислородной поддержке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове не хватает мест для пациентов с COVID-19, там больных размещают в коридорах и холлах.

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