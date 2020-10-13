Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове больные COVID-19 могут остаться без кислорода (видео)

13 октября, 13:17

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Баки с кислородом замерзают даже при плюсовой температуре, потому что стоят под открытым небом

Пациенты Харьковской инфекционной больницы могут остаться без кислорода. Для больных коронавирусом такой расклад смертельно опасен. Приближаются холода и морозы, а баллоны, кроме как под открытым небом, негде хранить. Почему до сих пор никто не навел порядок в госпитале, выяснили новости "Сегодня".

Реклама

Баки с кислородом в помещение больницы не заносят, потому что боятся случайного взрыва. Поэтому они стоят прямо под открытым небом. И не смотря на то, что на улице сейчас достаточно тепло, 14 градусов, он уже покрылся льдом. Как только температура упадет ниже нуля – редуктор может выйти из строя, а кислородная трасса перемерзнуть. Система доставки кислорода слишком чувствительна к низким температурам.

"Надо устанавливать обогрев. Надо устанавливать помещение закрытое вокруг бочек, где будет поддерживаться плюсовая температура постоянно", – говорит Владимир Корсунов, врач-анестезиолог Харьковской областной детской инфекционной больницы.

Перепуганные врачи сообщили о проблеме областной администрации, но пока баллоны, как стояли, так и стоят – под открытым небом. Сам глава области заверил новости "Сегодня", что больницы не останутся без кислорода. В ближайшее время определятся как будут хранить газ зимой. Один из вариантов, предложенных учеными на совещании в областной администрации, – проложить под землей трассу. И уже по ней кислород подавать в инфекционки.

"Этот вопрос обязательно должен быть решен. Потому что если мы войдем морозы с этой проблемой, то кислород не смогут пациенты получать", – заверяет Алексей Кучер председатель Харьковской облгосадминистрации.

Стоит отметить, что только в областной инфекционной больнице с начала пандемии заняты все кровати. Из 300 пациентов – 100 на кислородной поддержке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове не хватает мест для пациентов с COVID-19, там больных размещают в коридорах и холлах.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков больницы коронавирус кислород

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляциях
Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляцияхПолитика
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБРХарьков
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Харькове горит больница
В Харькове горит больницаХарьков
Стало известно о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 Вячеслава Золочевского (видео)
Стало известно о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 Вячеслава Золочевского (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять