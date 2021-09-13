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В Харькове будут выпускать вакцину от COVID-19. Какой препарат ждать

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 сентября, 18:55
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На производство потратят не менее 25-30 тысяч евро, это будет вакцина, созданная китайской компанией Sinovac Biotech
В Украине будут производить вакцину CoronaVac. Коллаж "Сегодня"
В Украине будут производить вакцину CoronaVac. Коллаж "Сегодня"

В 2022 году в Харькове планируют начать производство вакцин против коронавируса. Выпускать прививки будет предприятие "Лекхим".

Об этом сообщили на встрече коллектива "Лекхима" с и.о. мэра Игорем Тереховым.

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Терехов отметил, что в производство компания вложит порядка 25-30 тысяч евро.

Какую вакцину будут выпускать?

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году "ЛекХим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.

Как защититься от ковида?

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По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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