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В Харькове чиновник Минобороны попался на взятке в 14 тысяч гривен

Сегодня, 17:26

Деньги мужчина получил за оформление договора аренды по заниженной стоимости

Фото: Pixabay
В Харькове чиновник Минобороны попался на взятке в 14 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg Харьков Деньги мужчина получил за оформление договора аренды по заниженной стоимости

В Харькове чиновник получил неправомерную выгоду в размере 14 тысяч гривен за помощь в заключении договора аренды государственного имущества по заниженной арендной плате.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 19 марта следователи отдела специальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали одного из руководителей отделов государственного предприятия Минобороны.

Чиновника разоблачили в ходе расследования уголовного производства по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег Харьков, взятка, взяточник

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