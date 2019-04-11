В Харькове демонтируют один из символов города

В мэрии намерены убрать каскад фонтанов из-за деформации фундамента



























Харьков вскоре лишится одного из символов города – на месте фонтана "Каскад" в саду Шевченко останутся только бетонные ступени. Эта новость возмутила горожан, а корреспонденты "Сегодня" выяснили, почему 64-летний фонтан внезапно решили забетонировать.

О том, что фонтан с горки уберут и разместят два водных объекта у подножья, а ступени облицуют гранитом, в мэрии сообщили 5 апреля. До этого, в 2018-м, чиновники презентовали проект реконструкции парка, на котором "Каскад" оставался на прежнем месте.

Горожане негодуют: одних пугает, что летом на разгоряченных под солнцем ступенях будет невозможно находиться, других возмутило, что достопримечательность убрали без предварительного обсуждения.







По мнению местного архитектора Богдана Бондаренко, архитектурное решение, когда вместо фонтана будет каменная лестница, является довольно примитивным.

"Мне кажется, первоначальный проект реконструкции каскада просто не смогли реализовать и тихо ушли на максимально упрощенное решение", – заявил он.

В свою очередь, историк Антон Бондарев называет "Каскад" прежде всего памятным местом для многих харьковских семей.

"Для многих наших дедушек и бабушек это было действительно знаковое место, где назначали первые свидания, гуляли с детьми..." — подчеркнул он.

Владелица дома-усадьбы "Украинская хата", экскурсовод Елена Елагина уверена, что "Каскад" можно было реставрировать, и он остался бы украшением города. Возмущена происходящим и активистка Елена Рофе-Бекетова. По ее словам, харьковчан лишают этого элемента паркового искусства и культуры, даже не поинтересовавшись их мнением.

В мэрии Харькова журналистам "Сегодня" сообщили, что проведение общественных слушаний по рассмотрению проектной документации не предусмотрено действующим законодательством, а реабилитацией двух лестничных маршей и фонтана "Каскад" занимались последние 20 лет (последний капитальный ремонт был в 2013 году).

"К сожалению, все усилия по восстановлению фонтана на данном объекте не имели положительного результата. В связи с серьезным подтоплением от фонтана, которое продолжается более 60 лет, произошла серьезная деформация фундамента фонтана и его почв. По этой причине сохранить данный объект в том виде, который был, технически невозможно", — сказал директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По словам автора проекта реконструкции, архитектора из Чернигова Артем Прощенко, прошлым летом каскадный фонтан убрали по требованию заказчика (СКП "Харьковзеленстрой". — Авт.), что не противоречило закону.

"В любом случае, без заказчика мы не можем такие вещи принимать. Только в соответствии с выданным техническим заданием", – рассказал он.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, стоимость проекта составила 1,487 млн грн, договор между СКП "Харьковзеленстрой" и физическим лицом-предпринимателем Прощенко на разработку проектно-сметной документации заключили еще в декабре 2017-го, а оплатили работу в феврале 2018-го.

Кроме того, Прощенко получил 59 510 грн от "Харьковзеленстроя" на авторское наблюдение за ведением строительно-монтажных работ.

В новой версии "Каскада", по словам харьковского вице-мэра Игоря Терехова, будет пандус для людей с инвалидностью и мам с колясками, неподалеку построят новую детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную зону.

Ранее мы писали, что в Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны. Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Также напомним о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове демонтируют один из символов города". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.