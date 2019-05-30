В Харькове депутаты распределили бюджет и наградили героя

В облсовете наградили героя, который спас автобус от взрыва гранаты и выделили деньги на свет и больницы

В Харькове прошла сессия областного совета.

На очередной сессии Харьковского областного совета 30 мая депутаты вносили изменения в бюджет, продлевали контракты начальникам коммунальных предприятий и почти пять часов обсуждали вопросы повестки дня, которых было более 60.

Началась сессия с награждения жителя Чугуева Юрия Малявина почетным знаком "Слобожанская слава". 16 мая в рейсовом автобусе "Харьков – Чугуев" пьяный пассажир во время конфликта со своей спутницей достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать взрывом.

Малявин, ветеран афганской войны, отобрал у горе-подрывника боеприпас и час держал его в руке до приезда взрывотехников. В сессионном зале депутаты стоя приветствовали его долгими аплодисментами.

После награждения участники сессии приступили к решению насущных проблем. В частности, обсудили задолженность по зарплате учителям Сахновщинского района.

"Действительно, в районе есть проблема с выплатой зарплаты, но эта ситуация возникала еще в 2015 году", — рассказал глава РГА Иван Котула. Причина – сокращение доходов аграрного района за счет налогов, которые поступают в местный бюджет, в частности поступлений от налога на пользование земельными паями.

Глава облсовета Сергей Чернов заявил, что для начала бизнесмены-аграрии района должны договориться и прозрачно платить налог, но, если этого не произойдет — область вмешается в ситуацию. Но вице-губернатор Марк Беккер заверил, что вопрос более чем на миллион гривен решится в ближайшее время.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

Традиционно депутаты вносили изменения в областные программы. Так, программа экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год пополнилась 63 объектами, которые будут восстанавливать и ремонтировать.

Например, в 15 больницах, поликлиниках и отделениях в Барвенковском, Волчанском, Первомайском, Чугуевском районах и Краснограде будут капитально ремонтировать крыши, помещения, проводить термомодернизацию. На эти объекты планируют потратить 54,141 млн грн.

Также 29 млн грн депутаты согласились потратить на обеспечение телемедицины в регионе. Решили областные избранники и увеличить список на 92 объекта, где будут проводить уличное освещение в течение двух лет. На эти цели планируют выделить чуть более 7 млн грн.

"Выделение средств позволит ввести в эксплуатацию объекты по уличному освещению в Волчанском, Дергачевском, Красноградском районах, Малоданиловской, Циркуновской и Золочевской объединенных территориальных громадах и в городах Балаклея, Купянск и Люботин", — говорят в департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА.

Кроме того, 3,5 млн грн выделили на поддержку и развитие учреждений культуры. За эти деньги хотят провести ремонтно-реставрационные работы в Доме культуры села Кирилловка Волчанского района и восстановить выставочный зал на первом этаже Харьковского исторического музея.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение об увеличении норматива отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 90%. При этом Кабмин отменил льготы по данным выплатам для некоторых субъектов, в частности, для аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.

Напомним, план поступлений общего фонда государственного бюджета Украины в январе-марте 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или на 10,8%. При этом поступления от приватизации государственного имущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн (на 97%) меньше плана, и свидетельствуют о некачественном планировании, сообщали в Счетной палате Украины.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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