В Харькове десятки домов остались без воды: список улиц

В Харькове из-за аварийно-восстановительных работ временно прекратили водоснабжение в некоторых домах. В большистве случаев воду обещают включить до 20:00 в этот же день.
Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".
Где отключили воду?
- Киевский район: ул. Алчевских – воды не будет до 20:00 1 декабря.
- Московский район: ул. Валентиновская, 33 (п. №2) – до 17:00; ул. Валентиновская, 46-а (п. №1) – до 20:00.
- Немышлянский район: ул. Танкопия, 31 – до 17:00.
- Новобаварский район: ул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) – до 17:00; въезд Константина Калинина, ул. Третья – до 20:00.
- Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 187 – до 20:00.
- Холодногорский район: ул. Евгения Котляра, 8/10-в (п. №10) – до 17:00.
- Шевченковский район: ул. Рымарская, 23, 23-а – до 20:00.
Без воды не только Харьков
В Киеве ситуация с водой немного сложнее – до 11 декабря в городе не будет водоснабжения на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
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С 1 на 2 декабря с 20:00 до 07:00 воды не будет на:
- ул. Жилянская, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а;
7 декабря с 09:00 до 19:00 по адресу:
- бульв. Дружбы Народов, 40а/1;
- проулок Мичурина, 15;
- ул. Болсуновская, 13-15.