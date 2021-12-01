В Харькове десятки домов остались без воды: список улиц

В Харькове коммунальщики ремонтируют трубопроводы, поэтому сегодня многие жители остались без воды

В городе массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове из-за аварийно-восстановительных работ временно прекратили водоснабжение в некоторых домах. В большистве случаев воду обещают включить до 20:00 в этот же день.

Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

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Где отключили воду?

Киевский район: ул. Алчевских – воды не будет до 20:00 1 декабря.

ул. Алчевских – воды не будет до 20:00 1 декабря. Московский район: ул. Валентиновская, 33 (п. №2) – до 17:00; ул. Валентиновская, 46-а (п. №1) – до 20:00.

ул. Валентиновская, 33 (п. №2) – до 17:00; ул. Валентиновская, 46-а (п. №1) – до 20:00. Немышлянский район: ул. Танкопия, 31 – до 17:00.

ул. Танкопия, 31 – до 17:00. Новобаварский район: ул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) – до 17:00; въезд Константина Калинина, ул. Третья – до 20:00.

ул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) – до 17:00; въезд Константина Калинина, ул. Третья – до 20:00. Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 187 – до 20:00.

пр. Героев Сталинграда, 187 – до 20:00. Холодногорский район: ул. Евгения Котляра, 8/10-в (п. №10) – до 17:00.

ул. Евгения Котляра, 8/10-в (п. №10) – до 17:00. Шевченковский район: ул. Рымарская, 23, 23-а – до 20:00.

Без воды не только Харьков

В Киеве ситуация с водой немного сложнее – до 11 декабря в городе не будет водоснабжения на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

С 1 на 2 декабря с 20:00 до 07:00 воды не будет на:

ул. Жилянская, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а;

7 декабря с 09:00 до 19:00 по адресу:

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