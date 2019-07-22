В Харькове до конца лета планируют расселить модульный городок для переселенцев

В мэрии предупредили об опасности, а переселенцы пожаловались на отсутствие денег

В Харькове собираются расселить жильцов-переселенцев из модульного городка. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня













Переселенцы, которые пятый год живут в модульном городке на окраине Харькова, вскоре могут остаться без крыши над головой. В мэрии говорят: срок эксплуатации временного жилья истек еще два года назад.

"Сегодня" выяснили, какая судьба ждет обитателей транзитного городка из металлических контейнеров, которые служили временным домом для сотен семей, перебравшихся с Донбасса.

Напомним, модульный городок на проспекте Льва Ландау, создали еще в 2015-м при поддержке правительства Германии. Строители давали гарантию эксплуатации модулей на два с половиной года.

По данным мэрии, за это время городок, рассчитанный до 400 мест, принял около 800 переселенцев: кто-то, пожив во временном жилье, смог начать новую жизнь и переехал в более комфортные условия. Однако есть и люди, которые обитают здесь несколько лет.

По данным мэрии, сейчас тут живут 302 человека, среди которых — 130 детей, 33 пенсионера, 17 многодетных семей, люди с инвалидностью. Недавно в горсовете заявили, что жить в модульном городке опасно.

"Техническое состояние городка сегодня не способствует комфортному проживанию людей и вызывает определенные риски, если мы в таком состоянии войдем в зиму. С большим риском мы пережили прошлую зиму и увидели, что происходит с этими помещениями. На стенах модулей накапливается конденсат, поскольку обеспечить эти помещения полноценной вентиляцией не представляется возможным", — сообщила заммэра по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Директор КП "Харьковспецстрой", которое обслуживает городок, Богдан Долина говорит, что обследовали городок самостоятельно, теперь ждут техзаключение о состоянии модулей и от проектной организации: "Там все находится на электрооборудовании, и в настоящее время из-за подтекания воды происходят замыкания и возможны возгорания".

Корреспонденты "Сегодня" отправились в городок, чтобы посмотреть на временное жилье и узнать о планах переселенцев. Семьи тут проживают в модульных домиках отдельно или в общежитиях.

Так, объявление на двери одного из них гласит: "С 20 мая 2019 года в модуле №12 и на прилегающей территории будут проводиться ремонтные работы".

Как рассказала нам переселенка Марина Кирбаба, из этого общежития она с дочкой переехала в другое на территории городка: "Сказали, что будут делать ремонт летом. Разрешили людям поврежденные дверцы и ящики поменять на хорошие, которые были в том общежитии. Потом мы увидели, что кто-то там залил раковины кислотой, которая разъела покрытие. При этом мы не понимали, почему нас расселяют в более плохие условия. Ремонт в итоге никакой мы не наблюдали".

Вблизи закрытого общежития — сетка-ограда, за которой высажены растения.

"На этом месте играли дети, бассейны стояли, клумбы были. В итоге, как модуль закрыли, тут высадили растения в горшки, а от нас оградили сеткой", — рассказали жители.

В отдельный модуль из общежития переехала семья Козловых.

"Никаких замыканий, подтеков, плесени у нас нет. Все электроприборы работают, потолок, окна, стены в порядке", — показала нам домик Светлана, которая живет с мамой, мужем и двумя детьми.

Условиями проживания — довольны. Однако, по словам переселенцев, еще в апреле их насторожил один момент.

"Договор нам обычно продлевали с 1 апреля по 30 сентября, а этой весной в дате значилось 31 августа. Это нам показалось подозрительным", — признались жители городка.

КУДА УЕЗЖАТЬ.

Чиновники предложили пенсионерам переехать в интернаты, однако обитатели городка не хотят разлучаться с пожилыми родителями. Не подошло предложение и людям с инвалидностью.

"Зачем мне отдавать 75% пенсии интернату и питаться шесть раз в день, когда мне нужны деньги на дорогие поездки для реабилитации, санатории", — сказала переселенка Галина.

Многодетным семьям предложили жилье в общежитии в Дергачах, но, как рассказали нам в городке, места там очень мало, а для людей с инвалидностью здание и вовсе не приспособлено. Многие после вестей о выселении занялись поиском жилья, но арендодатели не спешат брать квартирантов с инвалидностью или одиноких мам.

"Около 3000-4000 грн стоит однокомнатная квартира на Рогани с ужасными условиями и неблагополучными соседями. С детьми там жить страшно. Тут мы тоже не за копейки живем — оплачиваем всю "коммуналку", зимой выходило около 2500 грн. Замену кранов и мелкий ремонт тоже делаем за свой счет", — рассказала Светлана Козлова.

Переселенцы рассматривают варианты жилья и в сельской местной, но опасаются, что там сложно будет найти работу, устроить ребенка в сад или школу, да и соцвыплаты при переезде блокируются на период переоформления документов. Семьи, у которых на оккупированных территориях сохранилось жилье, даже подумывают вернуться на Донбасс.

"Один вариант — ехать домой, квартира целая. А тут-то мы снимем, оплатим и будем сидеть голодные с детьми", — говорит Светлана.

Переселенцы говорят, что руководство городка грозится отключить свет и воду, если люди не уедут. Но в мэрии "Сегодня" заверили, что насильно людей выгонять никто не будет.

Напомним, недавно в Донецкой области ключи от 63 квартир вручили переселенцам в Мариуполе. А ранее в Днепропетровской области сотрудники банка украли с карточек переселенцев полмиллиона гривен.

Также мы писали о женщине, которая переехала из Донецка в Кривой Рог и нашла себе дело по душе – она начала шить сумки из старой одежды, а профессиональное оборудование она приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам.

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