В Харькове две больницы перестали принимать COVID-пациентов: в чем причина

На сегодняшний день в медучреждениях города развернуто 1500 кроватей для людей с коронавирусом

Пациенты с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове больницы 8 и 18 временно прекратили прием пациентов с коронавирусом. Как оказалось, медучреждения заполнены пациентами, заболевшими COVID-19.

Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает KHARKIV Today.

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"Остановились для того, чтобы разобрать массив"

18 больницу открыли 10 октября в 22:00, а 8 больницу – 11 октября в 10:00. За это время в 18 больницу поступило 87 человек, а в 8 больницу — 70 пациентов.

По словам Горбуновой-Рубан, в больницах есть концентраторы, а всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь и пока остановились для того, чтобы "разобрать этот массив".

"Мы приняли 157 человек. Мы всех взяли, у нас есть концентраторы, оказали необходимую медицинскую помощь и пока остановились для того, чтобы разобрать этот массив. Вы же понимаете, что людьми нужно заниматься, предоставить необходимые назначения и все, что необходимо для лечения ", — отметила Горбунова -Рубан.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день в больницах Харькова развернуто 1500 кроватей для пациентов с коронавирусом.

В Харькове прекратили прием пациентов в двух больницах. Фото: "Харьковские известия"

В Харькове школьников отправляют на каникулы на неделю раньше

В Харькове школы уйдут на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. При этом отдыхать будут почти три недели.

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Согласно рекомендациям Минобразования, осенние каникулы запланированы на период с 25 по 31 октября.