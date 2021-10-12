В Харькове две больницы перестали принимать COVID-пациентов: в чем причина

В Харькове больницы 8 и 18 временно прекратили прием пациентов с коронавирусом. Как оказалось, медучреждения заполнены пациентами, заболевшими COVID-19.
Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает KHARKIV Today.
"Остановились для того, чтобы разобрать массив"
18 больницу открыли 10 октября в 22:00, а 8 больницу – 11 октября в 10:00. За это время в 18 больницу поступило 87 человек, а в 8 больницу — 70 пациентов.
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По словам Горбуновой-Рубан, в больницах есть концентраторы, а всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь и пока остановились для того, чтобы "разобрать этот массив".
"Мы приняли 157 человек. Мы всех взяли, у нас есть концентраторы, оказали необходимую медицинскую помощь и пока остановились для того, чтобы разобрать этот массив. Вы же понимаете, что людьми нужно заниматься, предоставить необходимые назначения и все, что необходимо для лечения ", — отметила Горбунова -Рубан.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в больницах Харькова развернуто 1500 кроватей для пациентов с коронавирусом.
В Харькове школьников отправляют на каникулы на неделю раньше
В Харькове школы уйдут на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. При этом отдыхать будут почти три недели.
Согласно рекомендациям Минобразования, осенние каникулы запланированы на период с 25 по 31 октября.
В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.
Ранее мы писали:
- С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.
- 11 октября показателям оранжевой адаптивного карантина соответствуют 16 регионов Украины, в частности и Харьков.