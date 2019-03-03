В Харькове двое подростков отравились наркотиками, один из них умер

Отравление наркотиками в Харькове – 14-летний парень умер, 15-летний – в больнице

Фото: vindaily.info.

В Харькове двое подростков отравились наркотиками, один из них умер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg 2019-03-03T17:57:27+02:00 Харьков Отравление наркотиками в Харькове - 14-летний парень умер, 15-летний - в больнице

В Харькове двое подростков отравились наркотиком, один из них умер, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 2 марта в Немышлянском районе города.

"Установлено, что утром в гости к 20-летней девушке пришли двое парней и девушка после празднования дня рождения. Через некоторое время хозяйка квартиры обнаружила, что парни сильно побледнели, и вызвала "скорую", – говорится в сообщении.

Врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а его 15-летнего друга доставили в больницу в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом "отравление неизвестными наркотическими веществами".

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.

Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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