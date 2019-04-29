В Харькове двух переселенок лишили статуса и обвиняют в мошенничестве

Правозащитники на их стороне

Двух переселенок в Харькове лишили статуса внутренне перемещенных лиц за якобы ложные сведения в документах. А в придачу – обвиняют в мошенничестве и требуют вернуть государству уже выплаченную им помощь.

Любовь Губанова с маленьким сыном бежала из оккупированной Горловки в начале 2015 года.

"Люди сидели в подвалах. Я в том числе. И морально это невыносимо. Выдержать, когда вокруг тебя взрываются бомбы, и ты не знаешь, что делать", – делится женщина.

На новом месте получила справку внутренне перемещенного лица. Ежемесячно государство выплачивало тысячу триста гривен им на двоих с сыном. Каждые полгода свой статус Любовь подтверждала. Однако летом 17-го выплаты неожиданно прекратились.

"Поставили перед фактом о том, что я лишена справки переселенца и о том, что я должна вернуть деньги", – говорит женщина.

В управлении труда и соцзащиты заявили: Любовь, мол, предоставила ложные данные: скрыла, что – хоть и недолго – но жила в Харькове еще до начала АТО. Следовательно, должна вернуть государству 22 000 гривен. Такое же нарушение обнаружили и в бумагах Лилии Сальниковой.

Лилия обратилась в административный суд. И почти одновременно встречный иск подали органы соцзащиты.

"Пришел следователь и сказал: "Приглашаю вас на допрос, так как на вас открыто криминальное производство". – В чем вас обвиняют? – В мошенничестве", – рассказывает Лилия.

Почему обоих переселенок лишили статуса – "Сегодня" выясняли в Министерстве социальной политики. Там объяснили - для такого есть только три основания.

"Если в общем – можно сказать одно – она перестала быть внутренне перемещенным лицом, она вернулась на место проживания постоянное. Выезд за пределы Украины на постоянное проживание. Информация правоохранительных органов, что она задействована в террористических организациях на Востоке", – говорит Николай Шамбир, заместитель министра социальной политики.

А еще – лишить выплат могут, если у семьи есть собственное жилье или депозит в более чем 25 прожиточных минимумов.

Ни у Любови, ни у Лилии ничего такого нет. Поэтому правозащитники на их стороне.

"Никаких оснований для того, чтобы она не могла получать такую ​​социальную помощь нет. Поэтому орган социальной защиты населения обязан выполнять закон, и выплатить адресную социальную помощь с июля 2017 года до настоящего времени. И платить в дальнейшем", – говорит Николай Соболь, юрисконсульт Харьковской правозащитной группы.

Юрист уже доказал в административном суде, что Лилия – внутренне перемещенное лицо. И уверен, что дело выиграет. Однако прокурор другого мнения.

"Так как эти решения нашего производства не касаются, нами будет полностью, в полной мере поддерживаться дальнейшее государственное обвинение. Наше уголовное производство – это по факту предоставления недостоверной информации о перемещении с территории антитеррористической операции", – говорит Артем Дурасов, прокурор местной прокуратуры №3

Правозащитник же добавляет: похожих дел в Украине – десятки. Надеется, что решение харьковского административного суда, в котором победила его клиентка, станет прецедентом.

Ранее мы сообщали, что с началом военных действий на востоке страны в Харьковскую область вынуждены были переехать около 250 000 переселенцев. Адаптация на новом месте для многих проходила сложно: людям пришлось бросить жилье, поменять место работы, а зачастую и саму специальность.

Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.

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