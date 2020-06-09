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В Харькове экс-чиновник мэрии устроил масштабное ДТП: есть пострадавшие

9 июня, 10:41

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Пьяный мужчина после ДТП бросался на людей

В Харькове, где недавно неудачный тест-драйв привел к серьезной аварии, бывший чиновник мэрии города Юрий Санин устроил масштабное ДТП. Об этом сообщает News Room.

Как рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, все случилось 8 июня около 21:50 на проспекте Науки. По данным копов, водитель Mercedes C63 AMG спровоцировал столкновение с Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли на светофоре.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров Chevrolet и девушка-подросток из Mercedes. После ДТП ее виновник отказался от проверки на наличие алкоголя в крови, а после этого мужчину госпитализировали.

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Как сообщают харьковские Тelegram-каналы, Санина госпитализировали после того, как ему в глаза распылили газ из балончика. Причиной стало то, что пьяный мужчина пытался помешать съемке местного блогера. После этого он бросался и на сотрудников полиции. Мужчину успокаивали его дочь и несколько правоохранителей.

В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Также мы рассказывали, что недавно в Киевской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП.

Напомним, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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