В Харькове электричка сбила насмерть мужчину
Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось
Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.
От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22.40 до 00.34.
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Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.
Копы просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.
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