В Харькове электричка сбила насмерть мужчину

Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.

От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22.40 до 00.34.

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Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

Копы просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.

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