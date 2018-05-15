В Харькове электричка сбила насмерть мужчину

Сегодня, 12:45

Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.

От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22.40 до 00.34.

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Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

Копы просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.

Напомним, во Львовской области двое людей погибли на железной дороге.

А под Харьковом 10-летняя девочка попала под дрезину – от удара ребенка отбросило в сторону.

Ранее в Луцке поезд сообщением Москва – Ковель наехал на 18-летнего жителя поселка Шацк. В результате полученных травм парень погиб на месте происшествия.
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Источник:

"Сегодня"

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